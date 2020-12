Jednocześnie poinformowano, że Cherrypick Games nawiązał współpracę z globalnymi partnerami: liderem e-sportu - platformą Skillz oraz Huuuge Games. Doświadczenie partnerów w analityce i user acquisition w produkcji dobrych jakościowych gier będzie kluczowe dla Cherrypick Games w najbliższym okresie.



"Działalność naszego studia bazuje na tworzeniu innowacyjnych gier mobilnych w modelu free to play. W zakresie produkcji casualowych naszym kluczowym partnerem jest Huuuge Games, z którym w tym roku podpisaliśmy umowę na wydanie autorskiej wersji pasjansa 'Solitaire: Adventure Journey'. W segmencie gier e-sportowych zawarliśmy umowę o współpracy z liderem rynku - platformą Skillz, z którą będziemy się rozwijali - mamy zapewnioną widoczność oraz wsparcie przy rozwoju gier. Docelowo planujemy produkować od 4 do 6 e-sportowych gier rocznie oraz 1-2 casualowe tytuły free to play. Jesteśmy bardzo zadowoleni z aktualnych KPI oraz działania zarówno ze Skillz, jak i Huuuge Games, co, mamy nadzieję, znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.



Cherrypick Games jest aktualnie na etapie przygotowywania trzech gier w wersji esportowej: "Solitaire TriPeaks Blitz!", która ukaże się na początku przyszłego roku, "Golf Solitaire TriPeaks" i "Golf Hero". Skillz zajmie się także kampanią marketingową wymienionych wyżej projektów, głównie poprzez pozyskiwanie graczy, ale także za pomocą tradycyjnych kanałów.



Cherrypick Games to producent gier mobilnych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.



(ISBnews)