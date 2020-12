Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Punch Punk Games planuje debiut na NewConnect na początku 2021 r., podała spółka. W przyszłym roku spółka planuje także premierę co najmniej pięciu gier VR-owych.



"Obecnie naszym portfolio jest już pięć projektów VR-owych, których premiery odbędą się w 2021 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że dopiero kilka miesięcy temu zaczęliśmy rozwijać się w tym obszarze, uważam to bardzo doby wynik. Punch Punk Games ma dziś bardzo ciekawą i kompleksową ofertę na konkurencyjnym rynku gier wideo. Bardzo wierzymy w technologię wirtualnej rzeczywistości, dlatego chcemy uczestniczyć w rozwoju tego rynku. Mamy jasno sprecyzowane plany i zamierzamy je konsekwentnie realizować" - powiedział prezes Krzysztof Grudziński, cytowany w komunikacie.



Na początku 2021 roku Punch Punk Games chce zadebiutować na rynku NewConnect, podano także.



Studio podpisało właśnie umowę, na mocy której stworzy VR-owe wersje gier "Godzilla" oraz "EGGS", których premiery planowane są w IV kw. 2021 r. W pierwszej kolejności gry ukażą się w wersjach na gogle Oculus i HTC. W planach jest także wydanie na PlayStation oraz Pico VR. Punch Punk Games jest także w trakcie produkcji "Drug Dealer VR", "Fishing Adventure VR" oraz "Barn Finders VR".



"Podpisana umowa to kolejny krok w stronę budowania przez Punch Punk Games projektów w wirtualnej rzeczywistości. 'Godzilla' oraz 'EGGS' to gry z potencjałem dobrej zabawy dla graczy. Przygotujemy tryb rozgrywki wieloosobowej i możliwość fizycznego ruchu. Wynegocjowaliśmy dobre warunki umowy, w której łączymy work to hire z revenue share. To co nas wyróżnia na konkurencyjnym rynku, to z pewnością krótki czas developmentu, który w naszym przypadku nie przekracza 9 miesięcy" - dodał Grudziński.



Punch Punk Games to studio założone w 2017 roku, które koncentruje się na grach o oryginalnej oprawie wizualnej połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania. Celem PPG jest zbudowanie studia klasy Indie Premium.



