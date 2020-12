Sprzedaż miedzi wyniosła 66,6 tys. ton i nie różniła się od poziomu osiągniętego w listopadzie 2019 roku (+1%), podano.



"Sprzedaż srebra wyniosła 105,3 tony i była niższa o 17 ton (-14%) w porównaniu do wyniku sprzedażowego z listopada ubiegłego roku. Spadek wynikał przede wszystkim z niższej niż w ubiegłym roku sprzedaży srebra zrealizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. Wzrost sprzedaży srebra odnotowała natomiast kopalnia Sierra Gorda" - czytamy w komunikacie.



Sprzedaż TPM wyniosła 17,7 tys. troz i była niższa o 13,6 tys. troz (-43%) wobec sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie zeszłego roku. Poniżej poziomu ubiegłorocznego ukształtowała się sprzedaż złota z polskich aktywów produkcyjnych oraz TPM pochodzących z KGHM International Ltd.



Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów (-50%) w odniesieniu do listopada 2019. Spadek sprzedaży dotyczył głównie kopalni Sierra Gorda.



W okresie styczeń-listopad sprzedaż miedzi sięgnęła 639,5 tys. ton wobec 630 tys. ton rok wcześniej.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)