"Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPKN0000208 oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" - czytamy w komunikacie.



9 grudnia koncern poinformował, że zdecydował o emisji jeszcze w 2020 roku niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C opartych na ratingu ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Marża wyniosła 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR. Zapisy na obligacje złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję.



Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)