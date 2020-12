"Zgodnie z nową prognozą zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 32 mln USD a 34 mln USD, co oznacza, że biorąc pod uwagę wyższe widełki przedziału prognozy może być on wyższy o 70% od pierwotnie zakładanego oraz o 36% od podwyższonej w październiku prognozy. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, czyli pomiędzy 2 mld USD a 2,2 mld USD" - czytamy w komunikacie.



W sierpniu br. Asbis prognozował wzrost zysku netto po opodatkowaniu w tym roku do 18-20 mln USD wobec 15,2 mln USD w ub.r., a następnie w październiku podwyższył tę prognozę do 23-25 mln USD.



Obecne podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:



• wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,



• niższych niż zakładano kosztów finansowych,



• niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych, podano także.



"Ten rok będzie rekordowy w naszej historii pod względem wypracowanych przez Asbis zysków. Tym samym dotrzymujemy obietnicy danej inwestorom, że będziemy się koncentrować przede wszystkim na zyskowności grupy. Mijający rok to czas ogromnego zapotrzebowania na sprzęt IT, a zdolność grupy do sprostania oczekiwaniom klientów była kluczowa. Dowiedliśmy, że mogą na nas polegać i tym samym jeszcze bardziej umocniliśmy naszą pozycję na głównych rynkach. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to wymierne efekty również w przyszłości" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.



Podkreślił, że koszty operacyjne pozostają pod ścisłą kontrolą, natomiast koszty finansowe maleją ze względu na mocną sytuację finansową grupy.



"Jesienią zadebiutował nowy iPhone 12, który sprzedaje się fantastycznie na naszych rynkach, już teraz możemy powiedzieć, że łącznie z procesorami oraz akcesoriami, będzie jednym z czynników sukcesu naszej wysokiej sprzedaży w IV kwartale tego roku. Niedawno wypłaciliśmy naszym inwestorom zaliczkę na poczet dywidendy z zysków za 2020 r. Widząc nasze obecne wyniki możemy zakładać, że jeśli nie pojawią się nieprzewidziane okoliczności, cała dywidenda za 2020 rok będzie jedną z najwyższych w naszej historii" - podsumował dyrektor generalny.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



(ISBnews)