"Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego z poziomu 306 146 zł do kwoty nie wyższej niż 347 646 zł poprzez emisję do 415 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja akcji serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej" - czytamy w komunikacie.



Walne zgromadzenie upoważniło też zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeniesienie notowań wszystkich akcji spółki dotychczas notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.



W listopadzie 2019 r. spółka podała, że planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2021 r.



W lipcu 2019 roku DB Energy zadebiutowało na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła oferta prywatna, w ramach której spółka wyemitowała 301 460 akcji po cenie emisyjnej 10,8 zł za akcję. W wyniku emisji prywatnej spółka pozyskała 3,26 mln zł, które zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz prace związane z komercjalizacją projektu DiagSys.



DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (energy saving contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (energy performance contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych.



(ISBnews)