W procesie wprowadzenia akcji Incuvo do obrotu na rynku NewConnect spółkę wspierało INC, podano.



"Przed nami jeden z najważniejszych momentów w historii Incuvo. Debiut na rynku publicznym jest jednym ze strategicznych etapów budowania naszej firmy, której celem jest dynamiczna działalność na rynku gier VR. Dołożymy wszelkich starań, aby efekty naszej pracy były dobrze oceniane przez obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Giełda ułatwi nam transparentność na wyższym niż obecnie poziomie, co jest niewątpliwie ważne dla naszych aktualnych akcjonariuszy oraz da większą możliwość dotarcia do inwestorów i pozyskiwania kapitału na realizację naszych ambitnych projektów gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości" - powiedział prezes Incuvo Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.



"Na przełomie ostatnich miesięcy podjęliśmy kilka istotnych decyzji z perspektywy rozwoju naszego studia, co pozwala nam rozwijać skrzydła w roli specjalisty od technologii wirtualnej rzeczywistości. VR to dynamicznie rosnący i perspektywiczny rynek, na którym - dzięki premierom takich gier jak 'Blair Witch VR' czy 'Layers of Fear VR' - już udało nam się zająć istotną pozycję. Warto podkreślić, że Incuvo od dnia debiutu będzie jedną z nielicznych spółek z rynku NewConnect, których specjalizacją jest tworzenie gier z obszaru Virtual Reality" - dodał Wychowaniec.



Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym spółki portfolio Incuvo będzie zawierało zarówno tytuły zewnętrznych producentów, jak również autorskie projekty studia, bazujące na popularnych IP.



Aktualnie spółka zakończyła etap preprodukcji wersji VR-owej survivalowej gry "Green Hell" studia Creepy Jar. Premiera pełnej wersji VR tytułu na PC zaplanowana jest na III kw. 2021, przypomniano.



Incuvo istnieje od 2012 roku. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy studia zakłada portowanie i produkcje gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości. Większościowym akcjonariuszem spółki jest estoński fundusz Blite Fund.



(ISBnews)