"Zgodnie z planem, na początku roku rozpoczęliśmy budowę Prestovia House w Warszawie. Mieszkania trafiły do przedsprzedaży w październiku, a ponad 20% z nich znalazło już nabywców. Spodziewaliśmy się bardzo pozytywnego odbioru wśród klientów i to faktycznie się potwierdziło. Nabywców przekonuje atrakcyjna lokalizacja w odległości 2,5 km od Rynku Starego Miasta w Warszawie i podwyższony standard wykonania" - powiedział członek zarządu Mirosław Kujawski, cytowany w komunikacie.



W ofercie dostępne będą mieszkania od 1- do 4-pokojowych o powierzchni od 30 do 95 m2. Prestovia House znajduje się na Pradze Północ przy ul. Jagiellońskiej.



Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali.



(ISBnews)