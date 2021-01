"Spółka zamierza na nieruchomości [w Gdańsku przy ul. Przemyskiej] zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 380 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2022 r." - czytamy w pierwszym komunikacie. "Spółka zamierza na nieruchomości [w Gdańsku przy ul. Zamojskiej] zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 86 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2022 r." - napisano w drugim komunikacie. Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali. (ISBnews)