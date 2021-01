Cena gry została ustalona na poziomie 19,99 USD/18,99 euro /18,99 GBP, poinformowano. "Wraz z grą wydany zostanie dodatek DLC 'One Shell Straight to Hell X Layers of Fear'. W ocenie emitenta, sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy emitenta" - czytamy w komunikacie. Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r. (ISBnews)