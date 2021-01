"Zarząd Agory informuje, iż w trakcie prac nad raportem rocznym Grupy Agora, w tym m. in. w procesie weryfikowania wyceny swoich aktywów i kompletności ujęcia rezerw podjął decyzję o konieczności dokonania odpisów lub zwiększenia rezerw w segmentach film i książka, reklama zewnętrzna oraz w Agorze. Łączna kwota tych zdarzeń ma wpływ zarówno na wynik netto, jak i wynik operacyjny Grupy Agora" - czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2020 r. dodatkowymi czynnikami, które miały negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki Helios było zwiększenie rezerwy z tytułu opłaty na Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) oraz odpis aktywów w dwóch kinach. Zwiększenie rezerwy na opłaty na rzecz ZAPA związane jest ze zmianą sposobu naliczania składki na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami twórców zrzeszonych w tej organizacji w związku zawartą ugodą pomiędzy Stowarzyszeniem Filmowców Polskich a Helios, podano także.

"W związku z tym w IV kw. 2020 r. wartość rezerwy związanej z opłatami za lata ubiegłe na rzecz ZAPA i odsetkami od nich wyniosła dodatkowo blisko 12,5 mln zł. Ponadto, Helios dokonał odpisu wartości aktywów w dwóch kinach, ich łączny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora to 4,2 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka zdecydowała się również zwiększyć odpis aktywów w segmencie reklama zewnętrzna, największa część odpisu związana jest z likwidacją zdemontowanych materiałów. Łączna kwota dodatkowych odpisów i kosztów związanych z likwidacją materiałów w czwartym kwartale 2020 r. w tym segmencie wyniosła około 1,6 mln zł. Spółka zdecydowała się również dokonać odpisu wartości nieruchomości w Pile w wysokości 4,4 mln zł oraz odwrócić odpis części należności od Ruchu w związku z ich spłatą w kwocie 3,2 mln zł.

"Łączny negatywny wpływ powyższych zdarzeń na wynik operacyjny Agory to około 1,2 mln zł, a na wynik netto to około 0,9 mln zł. Natomiast, łączny negatywny wpływ powyższych zdarzeń na wynik operacyjny Grupy Agora to około 19,5 mln zł, a na wynik netto Grupy Agora to około 15,7 mln zł" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że wszystkie powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2020 r.

"Dodatkowe informacje na temat odpisów aktualizujących spółka przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2020 r." - podsumowano w materiale.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

