W ramach potencjalnej współpracy spółki założą nowe studio, które będzie odpowiedzialne za produkcję trzech gier o tematyce gangsterskiej osadzonych w różnych okresach historycznych, podano. Movie Games dostarczy nowemu studiu know-how produkcyjny i wydawniczy, natomiast Platige Image zaplecze potrzebne do realizacji wysokojakościowych grafik, animacji i doświadczenia na rynku licencji filmowych i serialowych.

"Bardzo cieszymy się z powodu współpracy z firmą o takiej rozpoznawalności i dorobku jak Platige Image. Jesteśmy przekonani, że połączenie naszych umiejętności dewelopersko-wydawniczych z kreatywnością i artyzmem Platige Image pozwoli nam stworzyć nową jakość w segmencie AA. Liczymy, że wspólnie zaprojektowana przez nas saga gier przygodowo-gangsterskich osadzona w historycznych realiach spotka się z ciepłym przyjęciem graczy na całym świecie" - powiedział head of communication Movie Games Piotr Gnyp, cytowany w komunikacie.

Platige Image to notowane na rynku NewConnect studio posiadające ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji grafik oraz animacji 3D cechujących się wysokim realizmem oraz artyzmem.

"Rozmowy z Platige Image przebiegają bardzo sprawnie. Liczymy, że dzięki współpracy Rodzina Movie Games jeszcze bardziej zagospodaruje potencjał segmentu AA. Od kilku miesięcy wspomagamy zespół Brave Lamb Studio w produkcji gry 'Field Hospital'. Spółka powołana wspólnie z Platige Image poszerzy nasze portfolio gier AA o gry przygodowo-gangsterskie" - dodał prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

Projekt realizowany we współpracy z Platige Image to kolejne przedsięwzięcie Movie Games w segmencie AA/Indie Premium. W listopadzie 2020 roku spółka zainwestowała w Brave Lamb Studio. Jest to team składający się z 14 specjalistów z branży gamedev, pracujących wcześniej m.in. dla takich firm jak Techland. Aktualnie deweloperzy pracują nad swoją najnowszą produkcją - "Field Hospital".

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)