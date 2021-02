Resort rolnictwa w środę opublikował oświadczenie ministra Grzegorza Pudy ws. prac nad zmianami w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rzeczpospolita informowała, że rząd pracuje nad projektem ustawy dot. oskładkowania osób pracujących na umowach zlecenie, przewidującym m.in. wykreślenie z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 5a, przewidującego możliwość prowadzenia przez nich działalności gospodarczej niewielkich rozmiarów bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Oznaczałoby to, że rolnik, który zdecydowałby się prowadzić swoją działalność, musiałby płacić co miesiąc ponad 1,4 tys. zł na ZUS, a nie co kwartał 700 zł na KRUS.

"Od kilku dni w mediach można przeczytać o planowanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, w nawiązaniu do propozycji zmian odnośnie oskładkowania umów zlecenia (art. 5a), przygotowywanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Informuję, że żaden projekt takiej ustawy nie wpłynął do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach uzgodnień międzyresortowych. Ani MRiRW, ani KRUS nie uczestniczyły w żadnych roboczych pracach nad proponowanym rozwiązaniem" - przekazał Puda w oświadczeniu. (PAP)

autor: Michał Boroń

