"Rozwój naszej sieci w Wielkiej Brytanii to nasz fokus na najbliższe lata. Mamy ponad 1100 urządzeń i tylko do końca roku rozstawimy 2000 paczkomatów przede wszystkim w Londynie, Manchesterze i Birmingham - w tych trzech kluczowych lokalizacjach" - powiedział Brzoska w trakcie panelu na EEC Trends.

Dodał, że InPost rozszerzy także sieć we Włoszech, "która była uśpiona na poziomie 300 paczkomatów".

"Plan do końca roku to ponad 1 000 maszyn i to w 5 największych miastach włoskich" - wskazał prezes.

Jak podkreślił, największym wyzwaniem dla spółki będzie rozpoczęcie działalności we Francji.

"Na ten moment analizowane są dwa modele działalności. Jednym jest rozwój organiczny, drugim akwizycja firmy logistycznej, która nie prowadzi usług paczkomatów, ale ma zaplecze" - powiedział prezes.

Brzoska zaznaczył, że wcześniejsze doświadczenia wykluczają zaangażowanie InPostu na rynkach wschodnich.

Spółka stawia na aplikacje, z której już obecnie korzystać 6 mln klientów. Aplikacja ma być kluczowym narzędziem na rynkach europejskich.

Brzoska spodziewa się rozwoju sieci paczkomatowej w Polsce w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. Prezes nie chciał komentować zapowiadanych przez konkurencję inwestycji na rynku polskim w automaty paczkowe.

"Konkurencja jest czymś normalnym, będzie się rozwijać, ale pamiętać trzeba o tym, iż skopiowanie modelu InPostu jest dużym uproszczeniem. Paczkomat to tylko około 15% w ciągu wartości tego biznesu, liczy się przede wszystkim software i logistyka" - podkreślił prezes.

InPost - zgodnie z realnymi potrzebami - rocznie inwestuje w logistykę 400-600 mln zł.

Prezes InPostu poinformował także, że dysponując pośrednio i bezpośrednio ok. 13-proc. pakietem akcji spółki, nie zamierza sprzedawać posiadanego pakietu akcji i traktuje tę inwestycję długoterminowo.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)