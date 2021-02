Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za cały rok 2020 były następujące:

- przychody ze sprzedaży 616,9 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej 26,4 mln zł,

- wynik brutto 16,8 mln zł,

- wynik netto 10,6 mln zł, czytamy w komunikacie.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 571 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 592 mln zł, co łącznie stanowi 1,2 mld zł. Wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również, przeliczonym odpowiednim wskaźnikiem prawdopodobieństwa pozyskania, wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z Posco Engineering & Construction Co., Ltd. (Posco) [...] Podpisanie ostatecznej umowy z Posco wpłynie na zwiększenie backlogu w związku z uwzględnieniem pełnej wartości tego kontraktu" - podano także.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2020 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi 26 lutego 2021 roku.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)