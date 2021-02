Pfleiderer Polska spodziewa się średniorocznego wzrostu (CAGR) polskiego sektora meblowego w latach 2020-2025 na poziomie około 5,2%, poinformował dyrektor zarządzający Grzegorz Kulesza. Przedkłada się to optymizm spółki co do dalszego rozwoju i zwiększenia skali w 2021 r.

"Polski rynek meblowy jest jednym z największych w Europie, to hub produkcyjny dla pozostałej części Europy. Pfleiderer w Polsce jest w gronie liderów, zajmuje drugą pozycję. Dzięki stałej optymalizacji produkcji mamy najniższe na rynku koszty wytworzenia pojedynczego produktu. Spółka ma rekordowe oceny satysfakcji klienta, istotnie wyprzedamy konkurencję. Znaczenie polskiej branży meblowej na rynku międzynarodowym umacnia się, a trudny 2020 rok pokazał, że jesteśmy w stanie szybo reagować na zmiany w otoczeniu. Mamy zbudowane silne fundamenty, by w 2021 zwiększać skalę i rentowność dlatego z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój spółki" - powiedział Kulesza, cytowany w komunikacie. Spółka przypomina, że polski rynek meblowy jest trzecim w Europie pod względem wielkości (produkcja o wartości 12 mld euro w 2019 roku) oraz największym w sektorze mebli gotowych do montażu (RTA). Pfleiderer zanotował w Polsce wzrost zysku EBITDA do 33,4 mln euro w 2020 r., co jest efektem wdrożenia nowej strategii biznesowej oraz zrealizowanych w ostatnich latach strategicznych inwestycji w produkcję wyrobów premium, transformację cyfrową i poprawę efektywności działania. Pfleiderer Polska jest wiodącym w kraju i Europie producentem płyt drewnopochodnych oraz liderem w wykorzystaniu drewna recyklingowanego w produkcji. Spółka należy do Grupy Pfleiderer, oferuje kompleksową obsługę dla rynku meblowego, wykończenia wnętrz i budownictwa. (ISBnews)