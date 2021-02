"Grupa Robyg zakończy w pierwszym kwartale 2021 roku 4 inwestycje we Wrocławiu: Willa nad Potokiem na Muchoborze Wielkim przy ul. Stanisławowskiej, kolejne etapy osiedli Wojszyckie Alejki przy ul. Gałczyńskiego na Wojszycach oraz Uroczysko przy ul. Przejazdowej na Sołtysowicach. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane pod szyldem Robyg WPB - to marka, która powstała dzięki przejęciu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego" - czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2021 r. Robyg rozpocznie przekazywanie mieszkań na osiedlu Robyg Jagodno - największej pod względem liczby budynków i mieszkań inwestycji grupy we Wrocławiu. W ramach projektu docelowo powstanie 900 mieszkań w 15 budynkach wielorodzinnych i ponad 100 domów w zabudowie jednorodzinnej.

"Robyg aktywnie szuka nowych gruntów w celu realizacji kolejnych inwestycji we Wrocławiu" - czytamy dalej.

"We Wrocławiu jesteśmy bardzo aktywni - mamy obszerną ofertę mieszkań i bardzo atrakcyjne lokalizacje. Po przejęciu WPB rozbudowaliśmy nasz potencjał, a zainteresowanie klientów stale rośnie. Dlatego bardzo aktywnie poszukujemy nowych gruntów. Wojszyce i okolice to coraz bardziej atrakcyjne miejsca do życia we Wrocławiu. Doceniają je zarówno młodzi, jak i seniorzy - dlatego zdecydowaliśmy, że zbudujemy więcej mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb. Inwestycja Uroczysko została powiększona i ostatecznie będzie się składać z sześciu budynków mieszkalnych. Projekt będzie podzielony na trzy etapy, każdy po dwa budynki. Pierwszy etap jest gotowy i zamieszkany, w drugim rozpoczęto odbiory, a trzeci jest w fazie konstrukcji pięter" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Na Jagodnie, przy ul. Buforowej, kończy się budowa pięciu budynków wielorodzinnych oraz pierwszej partii domów. Niedawno rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu - w ramach którego zaplanowano budynki z klubem malucha i osiedlowym przedszkolem. Na razie, w ramach tego etapu, do sprzedaży trafiły mieszkania 2-pojowe i 3-pokojowe z balkonami i ogródkami, dodała.

Robyg podkreśla, że zapewnia mieszkańcom swoich osiedli innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wspierają ekologię i pozwalają zmniejszać koszty eksploatacyjne mieszkań. Wszystkie osiedla posiadają także instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku.

"Potencjał sprzedażowy spółki na nadchodzące kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się około 2 100 lokali, a dodatkowo zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie ponad 21 200 mieszkań. Grupa ma w budowie ponad 4 200 mieszkań - wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami" - podsumowano w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

(ISBnews)