"Nie ma technicznych przeszkód do wypłaty dywidendy w 100% lub prawie w 100%" - powiedział Blocher podczas konferencji prasowej.

Zastrzegł przy tym, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły i nie ma jeszcze rekomendacji zarządu. Ta będzie w maju.

"Budimex jest spółką dywidendową i chciałby tę tendencję utrzymać" - dodał.

Blocher przypomniał, że spółka ma też niepodzielony zysk z 2019 r. i "on też mógł by trafić do akcjonariuszy, to by dało 17-18 zł na akcję i 6-procentową stopę dywidendy".

"Nie ma technicznych przeszkód by wypłacić dywidendę, to jest 310 mln zł zysku jednostkowego plus ok. 150 mln zł zysku zatrzymanego z 2019 r." - zakończył prezes.

Wczoraj Budimex podał, że miał 8 382,24 mln zł skonsolidowanych przychodów netto (rok wcześniej: 7 569,66 mln zł) i 459,47 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. (226,01 mln zł w 2019 r.). Zysk netto Budimex S.A. to 310,54 mln zł w porównaniu do 232,72 mln zł w roku 2019.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.

(ISBnews)