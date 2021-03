"Pani Katarzyna Sobierajska zasiadała wcześniej w zarządzie ZE PAK SA od października 2016 roku do marca 2017 roku. Pełniła również funkcję prezesa zarządu Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna od spółki) do 30 grudnia 2020 roku, tj. do momentu połączenia się Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. z ZE PAK SA" - przypomniano w komunikacie.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)