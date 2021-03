Pozytywnych wyników te-stów na COVID-19 w firmach przybywa od około dwóch ty-godni. Przyznają to zarówno pracodawcy, jak i diagności. ‒ Średnio stanowią one od kilku do kilkunastu procent bez względu na to, o jakim zakładzie pracy mówimy, czyli czy jest to biuro, czy fabryka. Choć zdarzają się przypadki, że odsetek pozytywnych testów przekracza 50 proc. – słyszymy od laboranta jednej z firm diagnostycznych, wykonującego badania na potrzeby praco-dawców. Efekt: są już miejsca pracy, w których odsetek przebywających na kwarantannie lub izolacji sięga 20 proc. i więcej.

