"Bardzo dobre wyniki, jakie osiągamy przy bardzo dobrych wskaźnikach zadłużenia, pozwalają nam już na spokojne rozejrzenie się po rynku. Szukamy jednak firm, których działalność jest bardzo zbliżona do naszej, przynajmniej jeśli chodzi o filozofię działania, wartości i kulturę. Tak było w przypadku AT Computers z rynku czeskiego i słowackiego, która to spółka w ramach Grupy AB zdobyła pozycję rynkowego dominatora, a z menedżerami ATC nadajemy na tych samych falach. Analizujemy różne możliwości na rynku M&A, niekoniecznie na rynkach geograficznych i produktowych, na których już jesteśmy obecni" - powiedział ISBnews prezes Andrzej Przybyło.

Dodał, że spółka nie przeprowadza jeszcze formalnego due diligence konkretnej spółki, gdyż jest na zbyt wczesnym etapie analizowania poszczególnych projektów i rynków.

"Z drugiej strony, patrzymy na akwizycje nieco szerzej, a mianowicie jako na możliwości pozyskania konkretnych marek do naszego portfolio, jednocześnie konsolidując część danego rynku. W naszym portfolio handlowym mamy nie tylko marki z branży IT i elektroniki użytkowej, ale mamy też w grupie firmę Rekman, która jest dystrybutorem zabawek. To dynamiczny rynek i dynamiczna spółka" - powiedział prezes.

Grupa AB będzie również kontynuować inwestycje w nowe technologie i pozyskiwać do zespołów projektowych kolejnych specjalistów.

"Cały czas będziemy wspierać projekty związane z machine learning, business intelligence czy RPA (z ang. Robotic Process Automation) jednocześnie pozyskując do naszych zespołów m.in. programistów. Tak samo będziemy rozwijać projekty związane z e-commerce oraz chmurą. Sprzedaż oprogramowania w modelu cloud dynamicznie rośnie, ale prawdziwy przełom i przeskok skali jest dopiero przed nami. Uważamy, że inwestycje w tych segmentach są fundamentem naszego dynamicznego rozwoju i zwiększania marżowości na bazie dalszego wzrostu efektywności operacyjnej" - powiedział ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan.

Dodał, że spółka nie jest obecnie na etapie dużych inwestycji capex, np. ewentualnej rozbudowy zasobów logistycznych.

"Podczas grudniowego szczytu sprzedaży okazało się, że nasz magazyn doskonale sobie poradził, zachowując rezerwy. Skalowalność, zaprojektowanie pod potrzeby e-commerce i maksymalna automatyzacja procesów logistycznych są tu dużą wartością" - dodał Ochędzan.

"Perfekcyjna logistyka w przypadku dystrybutora jest istotna, szczególnie w dobie e-commerce" - podkreślił prezes Przybyło.

Na pytanie o wejście Amazona do Polski odpowiedział, że może to być kolejna szansa biznesowa dla Grupy AB i jej klientów.

"Z Amazonem współpracujemy już od 2012 roku. Jest to też kolejna platforma sprzedażowa dla resellerów. Jako dystrybutor jesteśmy ramieniem producentów i to od nich finalnie zależy, jak rozkładają się akcenty na poszczególne kanały sprzedaży. Dla nas najistotniejsze jest to, jak ogólnie rozwija się rynek, bo mamy pokrycie wszystkich kanałów sprzedaży. Obecnie widzimy szereg czynników wspierających sprzedaż IT, poczynając od sprzyjającej makroekonomii i przyspieszonej cyfryzacji społeczeństw po dodatkowe fundusze krajowe i UE na ten cel. Pozytywne trendy wydają się mieć charakter długoterminowy" - podsumował prezes Przybyło.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2019/2020 (lipiec 2019 - czerwiec 2020) miała 10,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Marek Knitter

(ISBnews)