"W ramach podpisanej umowy, Silvair dostarczy technologię do urządzeń oświetleniowych i sensorycznych Steinel, jak również udostępni narzędzia do konfiguracji i zarządzania sieciami oświetleniowymi" - czytamy w komunikacie.

Portfolio produktów firmy Steinel Solutions nosi nazwę SENSOTEC NET i oferuje różne rozwiązania czujników dedykowane producentom opraw OEM. Oszczędność energii odgrywa ważną rolę w projektowaniu tego rozwiązania, podano także.

"Steinel może się pochwalić wdrożeniami, w których zużycie energii spada nawet o 92%. Cieszymy się, że nasz kolejny partner nie tylko dba nie tylko o jakość swoich produktów, ale przede wszystkim o jakość naszego środowiska. Mam nadzieję, że już niedługo będzie mogli podzielić się wieloma wspólnymi projektami" - powiedział prezes Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.

"Dzięki współpracy pomiędzy Silvair, sprawdzoną technologią czujników firmy Steinel i technologią komunikacyjną Bluetooth Mesh udało nam się stworzyć produkt przyszłości. W ten sposób nasi klienci mogą skorzystać z inteligentnego rozwiązania w krótkim czasie" - dodał szef Inżynierii OEM w firmie Steinel Solutions AG Stefan Walker.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)