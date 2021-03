"Wbrew temu, co się wydarzyło w czasie pandemii marka i firma Deni Cler rozwija się dobrze. W zeszłym roku otworzyliśmy 8 nowych salonów multibrandowych, ale również urośliśmy w internecie. Wchodzimy do Zalando, wchodzimy do Peek & Cloppenburg. Zaczynamy nasz eksport w kanale online i myślę, że w tym roku po raz kolejny powtórzymy otwarcia nowych salonów. Plan dotyczy otwarcia kolejnych 8 salonów w tym roku" - powiedziała Kossmann podczas konferencji prasowej online.

Obecnie sieć własna składa się z 23 placówek własnych, a także 23 placówki franczyzowe - salony mono- i multibrandowe.

Prezes wskazała, że obecnie sprzedaż online stanowi 15% sprzedaży marki Deni Cler.

"Oczywiście, obecnie robimy o wiele więcej w obszarze e-commerce niż 2-3 lata temu. W tym roku planujemy urosnąć ponad 20% - otwieramy nowe kanały, wchodzimy na marketplace'y - wchodzimy m.in. na Zalando, mamy na uwadze też inne firmy, marki, które stanowią dla nas szansę rozwoju sprzedaży poprzez kanał online" - zapowiedziała Kossmann.

Odzież tej marki skierowana jest do wyższego segmentu rynku mody damskiej. Produkty tej marki zostały wprowadzone na polski rynek na początku lat 90.

Właścicielem wywodzącej się z Mediolanu marki Deni Cler jest DCG S.A. z siedzibą w Warszawie - spółka zależna Grupy VRG.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2020 r. wyniosły ok. 853 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 1993 r.

(ISBnews)