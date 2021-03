Barbora to nowa marka e-grocery na polskim rynku. Jej właścicielem jest litewska Grupa Maxima i oprócz Barbory mają w portfolio jeszcze m.in. sieci sklepów Stokrotka. Na czele internetowego spożywczaka - Barbory stoi Andrius Mikalauskas, który już w maju pojawi się na scenie Impact’21 Spring Edition.

Mikalauskas dołączył do zespołu Barbory na Litwie w 2017 roku jako dyrektor finansowy, a dwa lata później objął stanowisko CEO spółki na Litwie, a także CEO JSC Radas, czyli spółki zarządzającej spółkami Barbory, również w Polsce. Spółka pod kierownictwem Mikalauskasa sprostała zwiększonemu popytowi na usługi e-grocery i przeprowadziła ekspansję w Krajach Bałtyckich. Niezwykle szybki wzrost w Litwie, Łotwie i Estonii nabrał rozpędu oraz dał impuls do nowego etapu rozwoju, jakim jest wejście na rynek polski: sześciokrotnie większy od wszystkich krajów bałtyckich łącznie pod względem potencjalnej liczby klientów.

To jednak nie koniec wyzwań. Rynek polski w najbliższym czasie czeka skokowy wzrost. Z analiz PwC wynika, że za 5 lat wartość brutto całego polskiego rynku e-commerce wyniesie 162 mld złotych, a produkty spożywcze są - oprócz kategorii zdrowie i uroda - kategorią z najwyższym prognozowanym tempem wzrostu.

Sklep internetowy Barbora.pl wystartował w Polsce w styczniu br. Obecnie dostawy dostępne są na terenie Warszawy i okolic. - Do tej pory skupialiśmy się głównie na zapewnieniu większego udziału w rynku w Litwie, Łotwie i Estonii - krajach, w których zwiększyliśmy bazę klientów i wzmocniliśmy nasze możliwości, a także ogólnie rynek e-commerce. Ekspansja do Polski to strategiczny etap w życiu firmy i czujemy, że dojrzeliśmy do tego kroku - tłumaczy Mikalauskas. Za cel Barbora obrała sobie bycie sklepem pierwszego wyboru na zakupy internetowe - na początek dla mieszkańców Warszawy i okolic, a w dalszej perspektywie także w innych miastach Polski. - Osiągnęliśmy to z sukcesem w krajach bałtyckich i wierzę, że nasz model biznesowy zaprocentuje również w Polsce, gdzie coraz więcej mieszkańców odkrywa i docenia wysoką jakość obsługi oraz najlepsze doświadczenia zakupowe - mówi CEO Barbora Polska.

Mikalauskas dodał, że ekspansja do Polski jest postrzegana nie tylko jako perspektywa rozwoju biznesu, ale także jako nowa szansa dla klientów z Litwy i innych rynków, na których działa. - Jako największy sklep internetowy oferujący produkty spożywcze w krajach bałtyckich, wykorzystamy nasze doświadczenia na rynku polskim. Z kolei te doświadczenia, które zdobędziemy w Polsce, pomogą nam w dalszym doskonaleniu usług i doświadczeń zakupowych dla dotychczasowych klientów oraz we wprowadzaniu nowych usług - podsumował CEO Barbory.

Szef Barbory wierzy w powodzenie projektu w naszym kraju. - Internet wciąż odpowiada za stosunkowo niewielką część polskiego rynku spożywczego, zatem pole do wzrostów jest spore tak dla Barbory, jak i dla każdego innego uczestnika rynku. Jesteśmy pewni, że polscy klienci docenią oferowaną przez nas jakość obsługi, która sprawdziła się w krajach bałtyckich - mówił w wywiadzie dla redakcji Wiadomości Handlowych. Zaznaczył jednak, że sposób dostawy w Polsce różni się od tego w krajach bałtyckich, gdzie klienci mogą odebrać zamówione zakupy w sklepach sieci Maxima: - W Polsce będzie to wyglądało inaczej. Zamówienia będziemy kompletować w tzw. dark store, zlokalizowanym w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. To obiekt specjalnie skrojony pod nasze potrzeby, który już jest zapełniony towarem.

Andrius Mikalauskas wystąpi podczas Impact’21 edycja wiosna.

Od początku swojego istnienia Fundacja Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami. Impact zmienił także podejście do formuły okrągłych stołów, które na Impakcie trwają krócej niż zazwyczaj, a podczas nich dyskutowane są bardzo konkretne tematy w wąskim, zamkniętym gronie. Zespół Impact stawia również na popularnych speakerów z zagranicy i nieustannie szuka nowych inspiracji technologicznych.

Kongresy Fundacji Impact to nie tylko miejsca rozwoju innowacji i nowego biznesu, ale też wysokiej rangi wydarzeń gospodarczo-polityczne. Na naszych wydarzeniach ogłoszono m.in.: uruchomienie programu Start in Poland, czy GovTech Polska oraz rozpoczęcia działalności Funduszu Tauron CVC - wspólnie z NCBR i PFR czy premiery Krajowego Planu Odbudowy.