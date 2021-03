"Osiedle Apartamenty Dmowskiego to wyjątkowy projekt na poznańskiej mapie nieruchomości. Dobiegła końca budowa pierwszej części inwestycji i właśnie otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Będziemy więc niebawem przekazywać klucze lokatorom. W sprzedaży są jeszcze dostępne mieszkania, co oznacza, że można w zasadzie od razu po zakupie odebrać klucze do gotowego lokalu" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Apartamenty Dmowskiego to dwuetapowa inwestycja. Oddany do użytku pierwszy etap osiedla składa się z czterech 7-piętrowych budynków, w których w sumie powstały 294 mieszkania o zróżnicowanych powierzchniach i układach. W ofercie sprzedaży w tej części inwestycji pozostało 69 gotowych do zamieszkania lokali. Trwa budowa drugiego etapu Apartamentów Dmowskiego, gdzie powstanie 149 mieszkań oraz 17 lokali o przeznaczeniu handlowo-usługowych - 28 z nich jest jeszcze dostępnych w ofercie, podano także.

Na poznańskie portfolio Atal - poza osiedlem Apartamenty Dmowskiego - składa się szereg zróżnicowanych inwestycji: Zacisze Marcelin, Ptasia 20 i Atal Warta Towers.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe, zakontraktował 2 896 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

