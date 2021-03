"Jesteśmy biznesem skoncentrowanym na e-commerce, przez ostatnie kilka lat zdobyliśmy wiele doświadczeń i unikalnych instrumentów, które pozwalają nam się sprawnie poruszać w internetowym świecie. Chcemy wykorzystać ten potencjał, poprzez rozwój kolejnych projektów online w ramach budowanego hubu dla spółek e-commerce" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

Głównym zadaniem hubu dla e-commerce będzie wymiana doświadczeń, know-how oraz zasobów zarówno osobowych, informatycznych, jak i infrastrukturalnych, aby zwiększyć efektywność i skalować kolejne projekty. Jednym z widocznych efektów będzie budowa struktury grupy kapitałowej.

"Jest to dla nas duży krok naprzód, wydzielenie dotychczasowych oraz nadchodzących projektów do spółek zależnych to nie tylko zabieg formalny, ale pozwoli na uzyskanie wielu pozytywnych efektów. Wierzę, że nowa struktura przełoży się na szybszy rozwój każdego z projektów, zwiększenie ich liczby, a w konsekwencji budowę wartości dla akcjonariuszy" - powiedział także Pyrzyk.

Dodał również, że w ramach grupy powołana zostanie specjalna spółka w roli akceleratora nowych konceptów biznesowych.

"W planach rozwoju spółka jasno określiła cele dla poszczególnych marek z portfolio. Plantwear, platforma e-commerce z drewnianymi akcesoriami do 2023 r. ma utrzymać dynamikę wzrostów przychodów na poziomie ponad 20% r/r. Marka zamierza regularnie poszerzać grupę odbiorców, poprzez sprzedaż w nowych kanałach (niedawno podpisano umowę dot. pilotażowej sprzedaży z W.Kruk oraz Monnari), ekspansję zagraniczną, a także wprowadzenie uzupełniających kategorii produktów (Plantwear Home i Plantwear Kids)" - czytamy także.

Celem dla Giftbay, dynamicznie rozwijającego się sklepu internetowego z personalizowanymi prezentami, jest przekroczenie poziomu 10 mln zł przychodów już w 2022 r. W marcu br. uruchomiono rumuńską wersję serwisu, podano także.

"Prowadzimy zaawansowane prace związane z uruchomieniem obu platform w języku niemieckim, skierowanych do klientów z Niemiec oraz Austrii. Jako pierwszy w tych krajach zacznie działać serwis Giftbay. Co więcej, już niedługo planujemy wprowadzenie personalizowanych upominków na platformy Ebay oraz Amazon, co dodatkowo zwiększy poziomy sprzedaży" - dodał Pyrzyk.

Jak podaje spółka, trzecia z marek - JustPlants, która niedawno poszerzyła jej portfolio chce wygenerować 1 mln zł przychodów w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności. Platforma e-commerce z roślinami doniczkowymi w designerskiej oprawie zaliczyła w połowie marca udany start. Spółka prognozuje, że obecny trend dekorowania mieszkań spowodowany pandemią i pracą zdalną, istotnie wpłynie na dobre wyniki nowego sklepu. "Dłuższe przebywanie w domach przekłada się na częstsze remonty czy uzupełnianie przestrzeni designerskimi dodatkami lub roślinnością" - podkreślił prezes Plantwear.

Spółka chciałaby również dokonać przejęcia podmiotów spółek e-commerce, a także takich, które dotychczas nie prowadziły sprzedaży w kanale online. Dzięki dużemu know-how i doświadczeniu zespołu, a także zastosowaniu gotowych baz oraz zasobów, Plantwear jest w stanie w łatwy sposób osiągnąć duży wzrost sprzedaży już na samym początku działalności nowych projektów, podano dalej.

"Pierwszy z nowych projektów - Loxol, będzie miał miejsce już w II kw. br. Chcemy wejść na rynek wart ok. 5 mld zł, na którym 90% podmiotów działa dotychczas wyłącznie offline. Wykorzystując nasze blisko 10-letnie doświadczenie w kanale e-commerce, jesteśmy pewni, że uda nam się skutecznie rozpocząć sprzedaż w kanale online" - powiedział Pyrzyk.

Według spółki, konsekwentna realizacja obranych planów przyniesie wzrost wartości umożliwiający przeniesienie notowań na GPW.

"Dodatkowo, Plantwear zamierza selektywnie wprowadzać na NewConnect najbardziej perspektywiczne spółki zależne z grupy, potencjalnie pozyskując przy tym finansowanie na ich dalszy rozwój" - podsumowano w materiale.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

