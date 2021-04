"Chcemy uruchomić kolejne środki do 30 mld zł, żeby ratować przedsiębiorstwa" - powiedział premier zapowiadając, że pomoc zostanie rozszerzona na kolejne kody PKD obejmujące branże dotknięte lockdownem. "To walka o zdrowie i życie Polaków" - podkreślił.

Jak powiedział Morawiecki, "dotychczasowe wsparcie dla przedsiębiorców to ponad 200 mld zł".

"To wszystko zostało zaabsorbowane w ramach różnego rodzaju programów finansowych wsparcia bezpośrednio z budżetu państwa i przez instytucje podlegające państwu" - zaznaczył premier.

"Pandemia nie odpuszcza i dlatego uruchamiamy nowe programy. Miejsca pracy, miejsca pracy i jeszcze raz miejsca pracy" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, skuteczność polskich programów pomocowych potwierdził ostatnio Eurostat pokazując, że Polska ma najniższy poziom bezrobocia w środku trzeciej fali pandemii ze wszystkich państw europejskich.

Obniżki czynszów w zamkniętych obiektach handlowych

Rząd zaproponuje nowe regulacje dot. czynszów w obiektach, np. galeriach handlowych, które zostały zamknięte w ramach walki z pandemią - ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. W czasie zamknięcia obniżki mają wynieść 80 proc.

Jak wynika z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej premiera, 80-proc. obniżki czynszów będą dotyczyć okresu obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw.

Dodatkowo przez 3 miesiące po ustaniu tego zakazu czynsze mają być zredukowane o 50 proc.

Z przedstawionej informacji wynika, że wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy.

Jak zaznaczył Morawiecki, są to bardzo ważne regulacje, które pomogą polskim przedsiębiorcom w sporze z „wielkimi międzynarodowymi korporacjami”, które prowadzą galerie handlowe.

Morawiecki zapowiedział też, że mechanizmy wsparcia będą kontynuowane dla branż najmocniej dotkniętych przez pandemię, jak gastronomia czy hotelarstwo. Dalszego wsparcia będą również udzielać PFR i BGK - dodał.

Morawiecki: Pod koniec kwietnia spodziewany pozytywny efekt nowej tarczy

Spodziewany pozytywny efekt ogłoszonej w czwartek nowej tarczy antykryzysowej powinniśmy zobaczyć pod koniec kwietnia - powiedział w czwartek na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

"Drugi kwartał będzie krytyczny i mam nadzieję, że pod koniec kwietnia już będziemy mogli pokazać pozytywne efekty działania tarcz finansowych" - powiedział premier. Dodał, że to jest tarcza wiosenna, która ma zwiastować odbudowę. "Ona przeznacza następne dziesiątki miliardów złotych na ratowanie polskich przedsiębiorców, na przechowanie przez nich kapitału doświadczeń, rynku, klientów po to, żeby później mogli mocno odbić się i funkcjonować w normalniejszych czasach” - mówił.

Zdaniem premiera już w czerwcu, lipcu i sierpniu możemy się spodziewać w gospodarcze co najmniej tak silnego odbicia, jak rok temu.

"Jest to możliwe, trzeba dotrwać do tego czasu (...). Tarcza antykryzysowa, którą dzisiaj przedstawiamy, na pewno bardzo mocno w tym pomoże” - dodał.

Premier mówił, że rząd chce uruchomić kolejne środki, do 30 mld zł dla przedsiębiorstw, i objąć pomocą kolejne kody PKD. Dotychczasowe wsparcie dla przedsiębiorców to ponad 200 mld zł. "Chcemy uruchomić kolejne środki do 30 mld zł, żeby ratować przedsiębiorstwa" - powiedział. "To walka o zdrowie i życie Polaków" - podkreślił.

Bon gastronomiczny

Trwa dyskusja miedzy pracodawcami, a resortami finansów oraz rozwoju ws. bonu gastronomicznego - przekazał w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Dzisiaj takie możliwości oferowania bonów pracownikom przez przedsiębiorców, przez pracodawców już są możliwe i owszem przedsiębiorcy dyskutują z ministerstwem finansów, z ministerstwem rozwoju, z polskimi funduszami o możliwości zwiększenia tej stawki. Jest to jeden z mniejszych instrumentów, ale również ważnych" - powiedział na konferencji premier, pytany przez dziennikarzy o możliwość wprowadzenia bonu gastronomicznego.

Wskazał, że największym rodzajem wsparcia są m.in. zwolnienia ze składek ZUS, czy postojowe, ale "oczywiście jest całe instrumentarium mniejszych środków".

"Tak nie tylko jest rozważana kontynuacja tego programu, ale także powiększenie możliwości, poziomu tego bonu" - podsumował Morawiecki.

Gowin: Przygotowujemy plany szerokiego restartu branż dotkniętych pandemią

Przygotowujemy plany szerokiego restartu dla branż dotkniętych kryzysem - oświadczył w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak oświadczył Gowin na konferencji prasowej, branżami, które najmocniej są dotknięte kryzysem i najbardziej korzystają z pomocy, są gastronomia i turystyka.

„Ale są inne branże dotknięte bardzo głębokim kryzysem, np. transport lotniczy czy organizacja targów" - zauważył.

Dlatego, jak stwierdził, „przygotowujemy plany szerokiego restartu dla tych właśnie branż, które są dotknięte kryzysem. Kryzysem niezawinionym przez siebie, a zagrażającym dużej części podmiotów gospodarczych reprezentujących te branże".

Gowin: W kwietniu kwota pomocy dla firm zsumuje się do 7 mld zł

W kwietniu kwota pomocy dla firm zsumuje się do 7 mld zł, wobec 3 mld zł w marcu; pomoc finansowa trafi do ok. 60 branż, w tym 16 nowych - zapowiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak powiedział wicepremier, w kwietniu pomoc finansowa trafi do około 60 branż, w tym do 16 nowych. Dodał, że na przykład tarczą branżową objęci będą m.in. fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami, handel sprzętem RTVAGD, grami i zabawkami, czy zegarkami i biżuterią, ale także sprzedaż komputerów w sklepach wyspecjalizowanych.

"To jest kwota, która w kwietniu zsumuje się do 7 mld zł. Tytułem porównania, w marcu przewidujemy na pomoc dla kilkudziesięciu, czterdziestu kilku branż objętych w tej chwili tarczą branżową, pomoc w wysokości 3 mld zł" - zaznaczył Gowin.

Podkreślił, że to ponad dwa razy większa pomoc, co jest miarą wysiłku polskiego podatnika, polskiego społeczeństwa, żeby pomóc firmom.

Szef resortu rozwoju powiedział, że warto patrzeć jak oceniają nas nasi partnerzy zagraniczni, a Polska powszechnie wskazywana jest jako kraj, który odniósł ogromny sukces jeżeli chodzi o minimalizowanie gospodarczych skutków pandemii.

"Rzeczywiście kondycja polskiej gospodarki na tle procesów makroekonomicznych, globalnych procesów gospodarczych jest bardzo mocna. Siła tej pozycji wynika po pierwsze z kreatywności, zaangażowania, przedsiębiorczości, setek tysięcy przedsiębiorców i milionów pracowników, ale po drugie z bardzo dobrze przemyślanej (...) strategii wspierania polskich firm i miejsc pracy" - dodał.

Zapowiedział, że ministerstwo rozwoju pracy i technologii myśli o przyszłości i wkrótce przedstawi dwie bardzo ważne strategie rozwojowe; strategię produktywności i Nową Politykę Przemysłową.

"Dlatego, że chcemy, aby kołem zamachowym gospodarki, dynamicznego rozwoju Polski w jeszcze większym stopniu niż działo się to w ostatnich latach była właśnie nowoczesna produkcja przemysłowa" - wyjaśnił. (PAP)

Autor: Marcin Musiał