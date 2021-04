Akcje zostaną zaoferowane przez spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w ofercie publicznej. Zarząd zaoferuje objecie akcji wybranym przez siebie inwestorom, poinformowano.

"Akcje nowej emisji stanowią nie więcej niż ok. 20% aktualnej liczby akcji spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej ma na celu umożliwienie spółce pozyskania nowych środków finansowych w celu dalszego rozwoju i kontynuacji prowadzonych projektów" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)