Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - PKN Orlen szacuje, że całkowity koszt projektu Baltic Power - budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku - może wynieść ok. 10 mld zł, poinformował członek zarządu Zbigniew Leszczyński.

"Na tym etapie nie możemy podać dokładnych, precyzyjnych kosztów tego projektu, ale możemy podać szacunkowe koszty. Koszt całego projektu Baltic Power powinien wynieść ok. 10 mld zł" - powiedział Leszczyński podczas telekonferencji.

Dodał, że projekt jest na zaawansowanym etapie przygotowań. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 r., a jej zakończenie na 2026 r.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej PKN Orlen prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która docelowo obejmie 49% udziałów w projekcie. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)