Genomtec otrzymał od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ochronę patentową na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi - bakterii wywołującej boreliozę, podała spółka. Patent obejmuje także opracowany przez zespół Genomtec sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy oraz zestaw do diagnostyki boreliozy. Jest to trzeci patent otrzymany przez spółkę.

"Trzeci posiadany przez Genomtec patent zwiększa wartość dla inwestorów i potwierdza innowacyjność i wyjątkowość rozwiązania, jakim jest Genomtec ID, który obok innych przyczyn infekcji będzie w stanie wykrywać boreliozę, wykorzystując opatentowaną już przez nas technologię. To szczególnie ważne osiągnięcie, gdyż diagnoza boreliozy nie jest łatwa ze względu na niespecyficzne objawy i zróżnicowany obraz kliniczny pacjentów, a także problemy z obecnie wykorzystywanymi technikami diagnostyki laboratoryjnej" - powiedział prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie. Spółka planuje produkcję kilku paneli diagnostycznych, w tym jednego, który będzie diagnozował jednocześnie boreliozę, MRSA - zakażenie gronkowcem złocistym opornym na metycylinę oraz bakteryjne zapalenie opon mózgowych. To bardzo poważne schorzenia, czasami z podobnymi objawami, a ich właściwe i szybkie rozpoznanie oraz rozpoczęcie leczenia wpływają na ostateczne losy i stan zdrowia pacjentów, podkreślono. "Ochrona patentowa posiadanej technologii czy procesów składających się na daną technologię stanowią kluczowy obszar budowania i chronienia wartości intelektualnej wypracowanej w spółce. Technologia Genomtec jest zabezpieczona coraz większą ilością patentów i zgłoszeń patentowych w obszarze samej platformy diagnostycznej Genomtec ID, jak i biologii molekularnej" - dodał Tokarski. Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Flagowym rozwiązaniem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT. Innowacyjny system diagnostyczny będzie w stanie przeprowadzić jednocześnie kilka testów z jednej próbki, m.in. w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych, czy chorób przenoszonych drogą płciową, w czasie 15 minut. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Genomtec zadebiutował na rynku NewConnect w marcu 2021 r. (ISBnews)