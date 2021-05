Zysk operacyjny wyniósł 30,79 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,26 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 191,89 mln zł rok wcześniej.

"Dywersyfikacja działalności Grupy pozwala minimalizować negatywne skutki finansowe pandemii na jej wyniki. W I kw. 2021 r. mieliśmy do czynienia z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej, a co za tym idzie z intensyfikacją obostrzeń. Podobnie jak w roku 2020, wpływ takiej sytuacji na poszczególne segmenty był zróżnicowany, a skutki się wzajemnie kompensowały" - czytamy w raporcie finansowym.

Według spółki negatywny wpływ COVID-19 widoczny jest w segmencie płatności elektronicznych.

"Ograniczenia wprowadzone w poruszaniu się i korzystaniu z transportu publicznego w dalszym ciągu wpływały na znaczącą utratę przychodów, co przy wysokich kosztach stałych przekładało się na negatywne wyniki tej części działalności (EBIT -4,88 mln w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, który można potraktować jako bazę określającą okres sprzed pandemii). Spółka już w roku 2020 podjęła wiele działań optymalizując strukturę kosztową w tym obszarze. Znacząco kompensują one negatywne skutki utraty sprzedaży spowodowanej epidemią COVID-19" - czytamy także.

Segmentem, na który pandemia ma pozytywny wpływ jest w dalszym ciągu działalność mennicza, a dokładniej sprzedaż złota inwestycyjnego.

"Wzrost sprzedaży w I kw. 2021 r. w stosunku do I kwartału roku poprzedzającego, a jeszcze w większym stopniu do analogicznego okresu roku 2019, jest w dużej mierze napędzany kryzysem wywołanym przez COVID-19. Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie spowodowała znaczący wzrost popytu na ten kruszec. Wspomniany wzrost sprzedaży i osiągnięty na niej dodatkowy wynik pozwala kompensować straty w segmencie płatności elektronicznych. W działalności deweloperskiej COVID-19, poza spowolnionymi działaniami urzędów, miał niewielki wpływ na obecnie prowadzone projekty. W I kw. 2021 r., po długotrwałych procedurach, uzyskano pozwolenia na budowę kolejnych etapów w inwestycji Bulwary Praskie przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie (budynki S2, S3, R2 i R3) oraz kontynuowano podpisywanie aktów notarialnych w ramach projektu "Mennica Residence"" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 27,24 mln zł wobec 14,49 mln zł straty rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)