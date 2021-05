"W ramach realizacji programu motywacyjnego musimy co roku skupić lub wyemitować ponad 200 tys. akcji, więc w tym roku prawdopodobnie skup będzie. Nie jest jeszcze podjęta decyzja, czy będzie skup celem umorzenia" - powiedział Żurawski podczas telekonferencji.

Do tej pory spółka realizowała skup celem umorzenia co dwa lata, a w ubiegłym roku go nie przeprowadziła.

"Jeśli skup będzie, to jesienią tego roku" - dodał prezes.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108 mln zł w 2020 r.

