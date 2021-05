Spółka wypracowała w I kw. 2021 r. 2 343 tys. zł przychodów, w tym 2 253 tys. zł ze sprzedaży netto w porównaniu do 2 078 tys. zł w ubiegłym roku, z ponad 8% wzrostem r/r. Dzięki działaniom optymalizującym koszty pozyskania klienta, Plantwear odnotował 83 tys. zł zysku netto, podała spółka.

"Pierwszy kwartał tego roku upłynął pod znakiem rozwijania portfolio marek, a także poszerzania kanałów sprzedażowych. Zawarliśmy umowy z uznanymi markami odzieżowymi oraz jubilerskimi, teraz produkty Plantwear można znaleźć m.in. w sklepie internetowym Monnari czy W.Kruk. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi dużymi brandami w celu zawiązania współpracy i oferowania naszych produktów poprzez kanały sprzedażowe partnerów. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zdradzić więcej szczegółów" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

W lutym br. spółka poinformowała o zawiązaniu współpracy z najstarszą polską firmą jubilerską oraz znaną marką odzieżową, co istotnie wpłynęło na zwiększenie dostępności produktów Plantwear i pozwoliło na dotarcie do nowych grup odbiorców. Marzec z kolei był miesiącem, w którym to spółka uruchomiła nową markę działającą pod nazwą Just Plants, prowadzącą sprzedaż online żywych roślin doniczkowych w designerskiej oprawie, a także rozpoczęła sprzedaż bestsellerowych produktów Giftbay na rynku rumuńskim, gdzie już wcześniej oferowane były produkty Plantwear, podano także.

"Aktywnie pracujemy nad każdą z naszych platform - optymalizujemy procesy sprzedażowe oraz ulepszamy efektywność kampanii promocyjnych, prowadzonych skalowalnie wraz z rosnącymi wynikami sprzedaży. Uważam, że działania te w kolejnych kwartałach bezpośrednio przełożą się na wzrost sprzedaży oraz na lepszą marżowość" - dodał prezes.

W minionym kwartale największy udział w przychodach Plantwear miała drewniana biżuteria oraz akcesoria, które wygenerowały ponad 1,3 mln zł przychodów, sprzedając się w liczbie prawie 27 tys. sztuk. Na drugim miejscu zalazły się drewniane zegarki, przynosząc spółce 0,6 mln zł przychodu. Dobry wynik odnotował również Giftbay - w wpływy z tytułu sprzedaży personalizowanych upominków wyniosły ponad blisko 0,3 mln zł.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)