"Miniony kwartał ponownie zdominowany był pandemią COVID-19 i jej tzw. trzecią falą. Podobnie, jak w zeszłym roku, przełożyło się to na wzrost zainteresowania cyfrową rozrywką, w tym także usługą Legimi, co spotęgowane było dodatkowo m.in. przez fakt czasowego zamknięcia, w tym okresie, stacjonarnych punktów pozyskiwania publikacji książkowych, takich jak księgarnie czy biblioteki. Wpłynęło to na istotny wzrost po stronie przychodowej, ale również wiązało się ze zwiększonymi kosztami. Pomimo tego, w I kw. 2021 r. wypracowaliśmy EBITDA na poziomie ponad 1,7 mln zł i zysk netto w wysokości przeszło 1 mln zł" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, w I kw. 2021 r. istotnie poprawiły się kluczowe KPI biznesu Legimi.

Łączna liczba klientów (abonenci oraz klienci korporacyjni i biblioteczni) zwiększyła się r/r o 55% do 135,9 tys. Z kolei liczba abonentów wzrosła o 67% r/r i zbliżyła się do ważnego kamienia milowego 100 tys., wynosząc na koniec zeszłego kwartału 97,1 tys. Legimi konsekwentnie obniża zadłużenie i poprawia sytuację płynnościową, co widać m.in. poprzez obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, który na dzień 31.03.2021 wyniósł 1,0 wobec 2,0 w zeszłym roku, wymieniono.

"Obserwujemy także stabilizację wskaźników rentowności operacyjnej, co wskazuje na trwały trend zwiększania bazy płacących użytkowników, przy jednocześnie niskim wskaźniku rezygnacji. Możemy śmiało powiedzieć, że zdecydowana większość nowych klientów, pozyskana w okresie pandemii, zostaje z Legimi na dłużej i kontynuuje opłacanie abonamentu" - dodał Małaczyński.

W minionym kwartale Legimi rozpoczęło prace nad nową wersją aplikacji określaną roboczo, jako Legimi 4.0. Nową odsłonę uzupełni technologia rekomendacyjna wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji. Pomoże ona znacznie zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów. Legimi w kwietniu br. pozyskało na rozwój nowej technologii 3,7 mln zł dofinansowania z NCBiR, przypomniano.

Legimi to pionier na polskim rynku e-książki. Spółka, jako pierwsza w Polsce, w zamian za opłatę abonamentową, zaoferowała użytkownikom dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi. Swoje usługi oferuje również poprzez wszystkich operatorów telefonii komórkowej, a swoim klientom oferuje szereg udogodnień m.in. dowolny wybór platformy i urządzenia do czytania, możliwość przełączania pomiędzy e-książką a audiobookiem. Firma prowadzi także działalność na rynku niemieckim. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r.

