W segmencie Asseco International portfel zamówień wynosi 1 858 mln zł (wzrost o 11% r/r), w segmencie Formula Systems ma wartość 5 585 mln zł (wzrost o 16% r/r), a w segmencie Asseco Poland - 1 133 mln zł (wzrost o 9%), podała spółka w raporcie.

Spółka zastrzegła w sprawozdaniu, że przy przeliczaniu portfela zamówień na 2021 rok według kursów, jakimi został przeliczony portfel zamówień na 2020 rok, zmiana wynosi: +17%. Wartość portfela zamówień na 2021 rok została podana według stanu na 18 maja 2021 roku, a wartość portfela zamówień na 2020 rok - na dzień 22 maja 2020 roku.

"To był dla nas bardzo dobry kwartał. Osiągnęliśmy satysfakcjonujące wzrosty wyników we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności. Konsekwentnie realizujemy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu, co przynosi wymierne efekty. Przyspieszona cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstw i instytucji jest już nie tylko wynikiem pandemii, ale stała się stałą strategią rozwoju wielu organizacji. Obserwujemy wśród naszych klientów zwiększone zainteresowanie m.in. usługami bezpieczeństwa i zaufania oraz rozwiązaniami ERP. To przekłada się na wzrost naszego portfela zamówień i pozwala na większy optymizm w realizacji celów na ten rok. Kontynuujemy nasz rozwój organiczny oparty o sprzedaż własnego oprogramowania i usług z nim związanych, a także poprzez przejęcia. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku dołączyły do nas cztery nowe spółki, wzmacniając naszą pozycję na rynkach międzynarodowych" - powiedziała wiceprezes ds. finansowych Asseco Poland Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 12,19 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)