"Niedawno dokonaliśmy dwóch akwizycji spółek, których wyniki będziemy konsolidować. Do końca roku będziemy w stanie dokonać kolejnych 1 do 2 akwizycji" - powiedział prezes Styczeń podczas wideokonferencji.

Prezes przypomniał, że jej spółka zależna Software Mind wspólnie z Enterprise Investors ma dostęp do znaczącego kapitału, który jest skierowany na przejęcia w segmencie Enterprise Services.

"Nie możemy ujawnić, ile do tej pory płaciliśmy za spółki. Generalnie staramy się, aby ta cena była pomiędzy 6 a 7x EBITDA. Nie wykluczamy, że moglibyśmy zapłacić więcej, ale to zależy od konkretnej spółki i tego, na ile pasuje do naszej organizacji" - dodał prezes.

Kolejne akwizycje spółka rozważa blisko rynku, na którym obsługuje znaczącą liczbę klientów, czyli przede wszystkim rozpatruje rynek ameryki łacińskiej, aby zbliżyć się do zachodniego wybrzeża USA, wskazał.

"Oczywiście, rozpatrujemy też sam rynek USA. W Europie również widzimy wiele spółek, ale patrzymy głównie na firmy zatrudniające do 200 osób" - dodał wiceprezes Grzegorz Młynarczyk.

Obecnie w Software Mind zatrudnionych jest ok. 480 osób i będzie to się zwiększać wraz z planowanymi akwizycjami, wskazał wiceprezes.

Spółka szacuje, że w tym roku przychody z zagranicy będą nadal dynamicznie rosły.

"Obecnie przychody zagraniczne stanowią 46% wszystkich przychodów i głownie jest związany z obszarem Enterprise Investors, który rozwija się operacyjnie, jak i poprzez akwizycje. Zakładamy, że poziom 50% ogółu przychodów grupy uda się osiągnąć w tym roku" - dodał członek zarządu Tomasz Król.

Prezes Styczeń zwrócił uwagę, że spółce nie udało się wygrać jednego z przetargów w Citi w Stanach Zjednoczonych. "Nadal jednak trwa przetarg w Citi w kontekście call-center, gdzie jesteśmy w grze. O ewentualnej wygranej poinformujemy rynek" - dodał Styczeń.

Prezes podkreślił, że obecny backlog spółki jest o 50% wyższy r/r.

"Nasze rozwiązanie LiveBank w pełni chmurowy i SaaS-owy będzie gotowy we wrześniu i szacujemy, że będziemy realizować pierwsze przychody z tych rozwiązań na początku przyszłego roku. W tej chwili trwają m.in. zaawansowane rozmowy z kolejnymi bankami" - powiedział członek zarządu Piotr Skrabski.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

