"Wybitni akademicy, analitycy, wojskowi i managerowie – m.in. dr George Friedman, prof. Norman Davies, dr Jacek Bartosiak, gen. Waldemar Skrzypczak oraz Zbigniew Pisarski – chcą wyprodukować przełomową grę przy współudziale inwestorów społecznościowych. Przeniosą dotąd dostępny jedynie dla planowania strategicznego realizm rywalizacji geopolitycznej, w tym pole bitwy wojny nowej generacji, na popularne platformy dla graczy" – czytamy w komunikacie.

Kampania ma rozpocząć się już wkrótce i będzie promowana przez Crowdway. Środki z emisji przeznaczone zostaną na rozwój pierwszej produkcji dedykowanej graczom indywidualnym oraz użytkownikom specjalistycznym, w tym ośrodkom wojskowym. Gra typu grand strategy wargame skoncentrowana będzie na Teatrze Wojny Europy Środkowej i Wschodniej, czyli obszaru Międzymorza Bałtycko-Czarnomorskiego, położonego między Odrą, Karpatami, Zatoką Ryską, Dnieprem, Odessą i Krymem. Wyprodukuje ją spółka Noobz From Poland.

"Dzięki zaangażowaniu znakomitości światowej sceny polityki, wojskowości i strategii, wkładamy do spółki unikalny know-how, dający na starcie olbrzymią przewagę rynkową. To, na czym nam szczególnie zależy, to uzyskanie bardzo wysokiego poziomu realizmu charakterystycznego dla gier wojennych realizowanych w wojsku i przemyśle obronnym. Chcemy zaprosić inwestorów społecznościowych do udziału w tym arcyciekawym projekcie" – powiedział prezes Play of Battle Zbigniew Pisarski, cytowany w komunikacie.

"Zapowiedziana przez Play of Battle gra ma być przełomowa pod wieloma względami. Swoją klasą ma dorównywać grom strategicznym i grom wojennym wykorzystywanym przez wojsko i przemysł obronny, do tej pory niedostępnym szerokiej publiczności ze względu na olbrzymie koszty licencji oraz stopień poufności danych. Jednocześnie ma oferować grywalność gwarantującą rozrywkę milionom graczy indywidualnych na całym świecie. Pomagałem zaprojektować grę wojenną w której Stany Zjednoczone i Polska były wrogami. Teraz będziemy mieli okazję zaprojektować grę wojenną w której Polska i Stany Zjednoczone są przyjaciółmi. Pierwsza gra była dla wojska, ta gra będzie dla graczy" – powiedział współzałożyciel Play of Battle George Friedman, cytowany w komunikacie.

