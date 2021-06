All In! Games aktywnie pracuje nad pozyskaniem ok 7-8 projektów wydawniczych, ale obecnie to gra "Chernobylite" jest jej głównym projektem, poinformował prezes Piotr Żygadło.

"Jesteśmy zainteresowani i w sposób aktywny działamy nad pozyskaniem około 7-8 projektów" - powiedział Żygadło podczas czatu na "GPW Wall Street 25 online". "Zdecydowanie naszym głównym projektem w tej chwili jest 'Chernobylite'. Widzimy tutaj duże zainteresowanie i nie chcemy tego zaprzepaścić. Obecnie prowadzimy zintensyfikowane działania marketingowe. Ich efekty są już widoczne. Jednym z przykładów jest artykuł, który pojawił się wczoraj w międzynarodowym wydaniu 'Forbes'. Koszty portowania takiej produkcji też są niebagatelne, a teraz właśnie finalizowane są prace nad tymi portami" - podkreślił prezes. Dodał, że spółka pracuje nad kilkoma niespodziankami, jeżeli chodzi o konsolowe wersje na next-geny. "Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, są szanse, że wersje na konsole sprzedadzą się lepiej niż wersja PC. Patrząc jednak historycznie na nasze produkcje, w tym na 'Ghostrunnera', budujemy szacunki, zakładając większą sprzedaż na PC niż na konsole łącznie" - powiedział Żygadło. Według niego, łączne nakłady inwestycyjne na "Chernobylite" są "spore", jednak znacznie mniejsze niż w przypadku "Ghostrunnera". All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych. (ISBnews)