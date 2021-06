"Ponadto […] zarząd emitenta wskazuje, że data premiery gry na pozostałe platformy, tj. PlayStation 4 oraz Xbox One uległa zmianie i nastąpi nie później niż do końca III kwartału 2021 r. O szczegółach związanych z premierą gry na wyżej wymienionych platformach emitent będzie raportował na bieżąco" - czytamy w komunikacie.

W końcu kwietnia The Farm 51 Group i All In! Games poinformowały, że premiera gry "Chernobylite" na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One nastąpi w lipcu 2021 r.

"Chernobylite" to gra komputerowa z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 4 w oparciu o technologię skanowania obiektów o nazwie Reality 51.

W październiku 2020 r. All In! Games i The Farm 51 zawarły porozumienie dotyczące wspólnego wydania "Chernobylite", a w grudniu ub.r. spółki podpisały ostateczną umowę dotyczącą wspólnego wydania tej gry.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)