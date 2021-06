"Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do debiutu i współpracujemy w tym zakresie z domem maklerskim. Dołączenie do rynku publicznego NewConnect planujemy jeszcze w tym roku" - powiedział ISBtech Dywelski.

W I kwartale Demolish Games przeprowadził ofertę publiczną nowych akcji serii C, w ramach której pozyskał łącznie 1 mln zł w dwóch transzach. Środki z emisji akcji miał przeznaczyć na nowe produkcje.

"Uzyskane w ramach kampanii środki wykorzystujemy zgodnie z założeniami do produkcji nowych tytułów. Część kwoty wspiera finansowanie gry Airship Captain, część opłaca produkcję najnowszej części serii 'Demolish and Build'" - wskazał prezes.

Dodał, że pozostałe środki będą przeznaczone na wykonanie tytułów, które obecnie są w fazie preprodukcji.

"Chcemy też zachować zdrową rezerwę środków na nieuniknione w branży gier opóźnienia. Niemniej do końca roku planujemy co najmniej jedną premierę na konsole: na ukończeniu są prace nad portem gry 'Demolish and Build 2017' na Switch. W miarę możliwości przed końcem roku chcielibyśmy wydać ten tytuł na jeszcze jednej konsoli. Oprócz tego naszym celem jest ukończenie preprodukcji gier 'WW2: Underground' i 'Airship Captain' oraz stworzenie zwiastuna i rozpoczęcie promocji gry 'Demolish and Build 2022'. Oczywiście w dalszym ciągu pracujemy też nad produkcją ostatniego tytułu" - wymienił prezes.

Demolish Games to spółka z grupy Ultimate Games, która specjalizuje się w produkcji gier z gatunku symulatorów. Studio koncentruje się na projektach z serii "Demolish & Build".

Sebastian Gawłowski

