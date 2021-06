Reklama

"Rynek planszówek przeżywa w tej chwili niesamowity boom na całym świecie. Elementem tego zjawiska jest również produkcja gier planszowych opartych na licencjach hitów znanych fanom z PC i konsol. Wiele z nich odnosi duże sukcesy w serwisach crowdfundingowych, by wspomnieć tylko planszowe adaptacje 'Wiedźmina' i 'Frostpunka'. 'Crossroads Inn' to mocna marka fantasy, oferująca również sporą dawkę humoru. Myślę, że to świetny punkt wyjścia dla porządnej planszówki" - powiedział joint-CEO w Klabaterze Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Klabater planuje w drugiej połowie roku uruchomić kampanię crowdfundingową. Serwisy typu Kickstarter czy Gamefound specjalizują się w akcjach związanych z grami planszowymi, co potwierdzają wyniki zbiórek wielu gier z ostatnich miesięcy. Wśród nich jedną z najbardziej udanych była akcja crowdfundingowa na planszową adaptację Frostpunka, która zakończyła się sumą 2,5 mln euro, podano także.

"Crossroads Inn: The Board Game" to strategiczna i ekonomiczna gra planszowa, która - podobnie jak komputerowy oryginał - pozwoli graczom zarządzać rozwojem własnej karczmy. Miejscem akcji gry jest królestwo Yorevale, a celem rozgrywki jest zbudowanie najlepszej karczmy. W "Crossroads Inn: The Board Game" gracze zbudują gospodę od podstaw i przygotują niepowtarzalne posiłki. Rozgrywka opierać się będzie na przewidywaniu - oraz blokowaniu - ruchów przeciwników. Gra jest przewidziana dla maksymalnie 4 osób, przypomniano w materiale.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)