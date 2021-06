"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży w maju tego roku. Był to bardzo intensywny miesiąc dla Asbis. Oprócz niewątpliwie większej sprzedaży niż rok wcześniej, obfitował on w kilka ważnych biznesowych wydarzeń. Otworzyliśmy nasz w sumie 18 APR Store i drugi w Kijowie na Ukrainie, podpisaliśmy umowę na dystrybucję płyt głównych oraz kart graficznych tajwańskiej firmy Biostar Microtech International oraz rozszerzyliśmy nasze kompetencje w sektorze usług dla biznesu dzięki uzyskaniu tytułu certyfikowanego partnera platformy Nvidia HGX. Był to też miesiąc intensywnych przygotowań do debiutu naszego najnowszego produktu - Perenio Ionic Shield, czyli urządzenia medycznego klasy I przeciw znanym koronawirusom. Produkt ten ma olbrzymie perspektywy, obecnie jest w fazie intensywnej komercjalizacji" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

"Maj był kolejnym miesiącem, w którym praktycznie wszystkie linie produktowe odnotowały bardzo wysokie wzrosty sprzedaży. Najlepiej sprzedającymi się produktami były procesory, dyski HDDs oraz smartphony" - dodał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,37 mld USD w 2020 r.

(ISBnews)