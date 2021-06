Reklama

"Nie mamy polityki dywidendowej, jako że skupiamy się na wzroście spółki, rynek wciąż znajduje się na dość pierwotnym etapie rozwoju. Aczkolwiek w poprzednich latach mieliśmy podobne podejście, a mimo to regularnie wypłacaliśmy dywidendę" - powiedział Kuśmierz podczas wideokonferencji.

Według niego, podobnie powinno być w kolejnych latach.

"Co do zasady, zarząd będzie rekomendował dywidendę, jeśli nie będziemy widzieli możliwości zainwestowania w dalszy rozwój. Patrząc historycznie, rokrocznie wypłacaliśmy dywidendę" - dodał prezes.

Pierwotna oferta publiczna do 7 731 628 akcji spółki Shoper, reprezentujących 27,11% kapitału zakładowego oraz 27,5% głosów na walnym zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do 10% liczby akcji przydzielonych, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 47 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty (akcje nowe i sprzedawane) może wynieść 363 mln zł. Debiut giełdowy planowany jest około 9 lipca.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka zapowiedziała dziś publikację w poniedziałek prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną akcji oraz debiut na GPW w I połowie lipca br.

(ISBnews)