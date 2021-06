Reklama

"Na ww. program skupu akcji własnych składają się dwa dokumenty, tj. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,50 zł i będzie ona jednolita dla akcji wprowadzonych do obrotu i niedopuszczonych do obrotu. Przedmiotem skupu akcji własnych będzie nie więcej niż 1 882 213 akcji Quercus TFI S.A." - czytamy w uchwale.

W wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych spółka będzie posiadać akcje, stanowiące łącznie maksymalnie 3,1% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów spółki, podano również.

Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok wysokości 17,93 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, który posłuży nabywaniu akcji własnych spółki.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

