"Obecnie w fazie testów mamy kilkadziesiąt gier. Część z nich będzie gotowa do wejścia na rynek w nadchodzących miesiącach, ale niektóre po testach nie przejdą do fazy rozwoju. Taka jest specyfika tego biznesu. Jest wiele ciekawych pomysłów, które powstają zarówno wewnętrznie, jak i w zewnętrznych studiach, z którymi współpracujemy. Na bieżąco śledzimy trendy, zwłaszcza to, co dzieje się w mediach społecznościowych i na tej podstawie powstają nowe prototypy gier, z których najbardziej obiecujące trafiają do graczy" - powiedział ISBtech Olejarz.

"Mamy założenia, według których co kwartał chcemy wydawać 3-5 gier, ale nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile gier zostanie wydanych w danym kwartale lub w roku. Gra Hyper-Casual powstaje w ciągu 1-2 miesięcy od fazy koncepcyjnej, podczas gdy nad grami Mid-Core pracowaliśmy wiele miesięcy, często ponad rok" - dodał prezes.

Wskazał ponadto, że ważniejszy od liczby gier jest dla firmy zwrot z inwestycji w te gry.

"Dlatego produkujemy głównie gry Hyper-Casual. Ten segment ma świetne perspektywy, krótki okres zwrotu z inwestycji i niskie koszty produkcji, dlatego postanowiliśmy się na nich skupić. Decyzja o zmianie strategii podjęta na początku 2020 roku okazała się dobrym posunięciem, co potwierdziły wyniki zeszłego roku oraz gry cieszące się dużą popularnością wśród graczy" - podkreślił Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

