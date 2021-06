Reklama

"W tym roku przekroczona zostanie symboliczna bariera 1 mld pobrań od powstania BoomBit" - powiedział ISBtech Olejarz.

W maju BoomBit trzeci raz z rzędu poprawił historyczny poziom przychodów z gier, osiągając poziom 28 mln zł.

"Wzrost jest więc gigantyczny, bo w porównaniu do stycznia urośliśmy o 151%. Najważniejsze jest jednak to, że rozwinęliśmy się we wszystkich naszych zróżnicowanych liniach biznesowych, mamy bardzo solidne fundamenty. Stąd nasze ostatnie wyniki pokazują, że strategia BoomBit przynosi oczekiwane rezultaty i wyniki powinny być powtarzalne" - dodał prezes.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)