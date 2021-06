Reklama

"Jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży 'Green Hell' na konsole, sprzedaż jest zgodna z założeniami, a drugi tydzień był bardzo podobny do pierwszego. Chcemy powtórzyć sukces pecetowy" - powiedział Kwiatek podczas GPW Innovation Day.

W ciągu trzech lat sprzedaży gry na PC sprzedaż przekroczyła 2 mln egzemplarzy.

"Liczymy na to, że co najmniej 30% tego wyniku osiągniemy na konsolach, co przekłada się na ponad 600 tys. kopii w ciągu roku-półtora" - dodał prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na który była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)