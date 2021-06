Reklama

"Szacujemy, że w lipcu uda nam się złożyć prospekt i mam nadzieję w II pół. zadebiutować na rynku głównym, bez dodatkowej emisji. Nie planujemy takich ruchów. Mamy stabilny akcjonariat" - powiedział Piosik podczas konferencji GPWInnovationDay.

Dodał, że obecnie spółka nie rozważa emisji akcji i spółka koncentruje się na "sticte biznesie", realizacji projektów, choć w zupełności nie wyklucza emisji.

"Rozwijamy się z własnych zasobów i tak planujemy to robić. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, by móc dokonywać szybkich wzrostów i projektów z dużą skalą z własnych środków - to jest to w obszarze możliwości" - powiedział prezes.

"Idziemy na duży parkiet, by po pierwsze, zwiększyć naszą wycenę, bo wierzymy, że jest tutaj pewne niedoszacowanie. Po drugie, robimy to na wypadek dużych projektów międzynarodowych, czy też rozwoju nowych usług" - wskazał.

Zapowiedział też kontynuację rozwoju punktów w swojej sieci.

"Jeżeli chodzi o nasze wzrosty na rynku - budujemy naszą sprzedaż przez to, że mamy większą ilość punktów. Mamy też projekty wzrostowe Mamy już obecnie ponad 10 tys., a liczymy, że uda się uzyskać między 12 a 14 tys. punktów. Może uda się więcej" - powiedział Piosik.

Pointpack jest partnerem technologicznym budującym rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Technologia Pointpack to aplikacje integrujące systemy kasowe, kasy fiskalne oraz urządzenia przykasowe i nadawczo-odbiorcze w sieciach i punktach handlowych. Spółka jest notowana na NewConnect.

