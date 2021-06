Reklama

"Rada nadzorcza powierzyła członkom zarządu pełnienie dotychczasowych funkcji, tj. Dawidowi Jakubowiczowi funkcję prezesa zarządu, a Mirosławowi Skowronowi oraz Jarosławowi Romanowskiemu funkcje członków zarządu" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

