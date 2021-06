Reklama

"Dołączenie HIFU Clinic do Grupy Lux Med to bardzo istotny etap naszego rozwoju. To, co jest dla nas najważniejsze, to zapewnienie nowoczesnej i najwyższej jakości opieki pacjentom. HIFU Clinic stawia silny nacisk na innowacyjną diagnostykę i leczenie. Cieszę się, że rozszerzamy zakres naszych usług szpitalnych o wysokospecjalistyczną urologię oraz najwyższych standardów robotykę medyczną. To przyszłość naszego sektora, którą tworzymy już dziś" - powiedziała prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz, cytowana w komunikacie.

HIFU Clinic to pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowej diagnostyki i nowoczesnego leczenia raka prostaty oraz urologii. Specjalności reprezentowane przez zespół HIFU Clinic są obszarem szczególnie intensywnej rewolucji technologicznej (m.in. chirurgia robotyczna i laserowa: Focal One, da Vinci, HoLEP, FLA), podano.

"HIFU zawsze było połączeniem profesjonalizmu i innowacji - teraz dołączamy do tego skalę Grupy Lux Med. To ogrom możliwości i pewność rozwoju. Wiemy, że wspólnie z Grupą Lux Med będziemy mogli kontynuować obrany kierunek i dalej świadczyć specjalistyczne usługi najlepszej jakości" - podkreślił specjalista w dziedzinie urologii i chirurgii ogólnej oraz szef zespołu medycznego HIFU Clinic Marek Filipek.

Szeregi Grupy Lux Med zasili zespół 25 specjalistów aktywnych w międzynarodowych gremiach. Współtworzą oni zalecenia oraz komunikację medyczną o zasięgu globalnym w obrębie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Są aktywni w edukacji urologicznej oraz działaniach akademickich na poziomie międzynarodowym. HIFU to także rehabilitanci, dietetycy i psychoonkologowie, wskazano również.

"W specjalistycznej klinice wykonywane są operacje z wykorzystaniem robota da Vinci, zabiegi z zakresu nowoczesnej urologii minimalnie inwazyjnej w leczeniu nowotworu nerki i pęcherza moczowego oraz zabiegi laserowe. Stosowane jest też nieinwazyjne robotyczne leczenie z zastosowaniem wiązki ultradzwięków - HIFU, której wprowadzenie na polskim rynku stanowi przełom w leczeniu ogniskowym raka prostaty. Eksperci wykonują również przezkroczową biopsję fuzyjną prostaty z wykorzystaniem najnowszej generacji systemu Trinity Koelis do elastycznej fuzji obrazu w czasie rzeczywistym" - czytamy w komunikacie.

HIFU Clinic to europejski lider w zakresie nowoczesnej diagnostyki raka prostaty.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest blisko 250 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

(ISBnews)